إعلام تركي يؤكد رفض أنقرة عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي مجالها الجوي

وكالات

أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن تركيا رفضت طلبا بشأن السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج، بالعبور من مجالها الجوي.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، إن السلطات الإسرائيلية طلبت استخدام المجال الجوي التركي لعبور طائرة هرتصوج إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29".

وأوضحت المصادر، أن السلطات التركية رفضت الطلب الإسرائيلي، بحسب روسيا اليوم.

كان مكتب الرئيس الإسرائيلي، قال في بيان السبت، إنه "في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس هرتصوج، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان من المقرر أن يشارك هرتصوج في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11نوفمبر الجاري، على أن يستمر حتى 22 منه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 11 نوفمبر الجاري، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الحرب في المنطقة.

وصرح أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها".

وأضاف أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.