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إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة موسكو

06:05 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الدفاع الجوي الروسية - أرشيفية

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وكالات

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية في مقاطعة موسكو، دمرت فجر اليوم الاثنين، طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين عبر "تليجرام": "في منطقة بافلوفو-بوساد بمقاطعة موسكو أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو"، مضيفا أن متخصصي خدمات الطوارئ يعملون في موقع الحادث، بحسب روسيا اليوم.

وقبل ذلك بقليل ذكر سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة بدون طيار أخرى في منطقة رامنسكي، مشيرا إلى أنه لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط الحطام، بحسب المعلومات الأولية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في 10 نوفمبر اعتراض وتدمير 34 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو، مشيرة إلى أن سقوط حطامها في 3 مراكز سكنية أدى إلى اشتعال نيران في عدد من المنازل وإصابة 5 أشخاص بجروح.

الدفاعات الجوية الروسية إسقاط طائرتين إسقاط طائرتين مسيرتين مقاطعة موسكو
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