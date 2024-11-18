إعلان

انتشال جثامين 3 شهداء بعد استهداف خيام النازحين في خان يونس

03:42 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

خان يونس أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه انتشلت جثامين 3 شهداء، بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستشهد أكثر من 111 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، منذ فجر الأحد، جراء غارات مكثفة شنتها قوات الاحتلال على مناطق مختلفة في القطاع، وخصوصا مناطق شمال القطاع، وفق ما أفاد به غير مصدر طبي.

وفي مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، استشهد 72 مواطنا جراء 10 غارات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال، إذ استخدمت أطنانا من المتفجرات لتدمير مبانٍ سكنية، ومدارس ومراكز ايواء للنازحين. للمزيد اضغط (هنا)

مجزرة مواصي خان يونس خان يونس قطاع غزة فاسطين جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب خان يونس

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة