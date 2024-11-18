انتشال جثامين 3 شهداء بعد استهداف خيام النازحين في خان يونس

وكالات

أكد الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه انتشلت جثامين 3 شهداء، بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستشهد أكثر من 111 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، منذ فجر الأحد، جراء غارات مكثفة شنتها قوات الاحتلال على مناطق مختلفة في القطاع، وخصوصا مناطق شمال القطاع، وفق ما أفاد به غير مصدر طبي.

وفي مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، استشهد 72 مواطنا جراء 10 غارات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال، إذ استخدمت أطنانا من المتفجرات لتدمير مبانٍ سكنية، ومدارس ومراكز ايواء للنازحين. للمزيد اضغط (هنا)