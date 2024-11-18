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المقاومة الإسلامية بالعراق تُعلن مهاجمة هدفًا حيويًا في إيلات

03:15 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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وكالات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاثنين، أنها هاجمت هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات جنوب إسرائيل، بالطيران المسيّر، بحسب روسيا اليوم.

وفي بيان لها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين 18-11-2024 ، هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة، كما نشرت مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف.

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة العراقية قصف أهداف حيوية وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

المقاومة الإسلامية إيلات تل أبيب الجيش الإسرائيلي
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