نجل ترامب يتهم الصناعات العسكرية الأمريكية بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة

وكالات

اتهم دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي، بالسعي إلى إشعال الحرب العالمية الثالثة، وذلك على خلفية القرار حول استخدام صواريخ ATACMS ضد روسيا.

وكتب ترامب الابن في منشور على موقع "إكس"، الأحد: "يبدو أن مجمع الصناعات العسكرية يريد ضمان إطلاق الحرب العالمية الثالثة قبل أن تكون لدى والدي فرصة لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح".

واتهم الصناعات العسكرية الأمريكية بالسعي إلى "كسب تريليونات الدولارات"، بحسب روسيا اليوم.

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية حول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ ATACMS التكتيكية الأمريكية الصنع، التي يصل مداها إلى نحو 300 كلم، لضرب أهداف في مقاطعة كورسك الروسية على خلفية المزاعم حول وجود قوات كوريا الشمالية هناك.

يذكر أن روسيا كانت تحذر من أن السماح باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية سيعني مشاركة الناتو في النزاع مع روسيا بشكل مباشر.