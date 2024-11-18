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اعتراض مسيرة قبل دخولها إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

02:07 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب أرشيفية

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وكالات

دوت صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى، وفقا لما ذكرته الغد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراضه مسيرة قادمة من جهة الشرق قبل دخولها الأجواء.

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه يُحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات، وذلك أثناء التصدي لطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته الغد.

ونفذ سلاح الطائرات المسيرة التابع للحوثيين عملية عسكرية نوعية استهدفت عددا من المواقع الحيوية الإسرائيلية في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وتأتي العملية انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومة الفلسطينية في غزة، نفذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

صافرات الإنذار تل أبيب اعتراض مسيرة لبنان فلسطين قطاع غزة الجيش الإسرائيلي
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