إعلام عبري: قادة الأجهزة الأمنية يدعون لتقديم تنازلات لإنقاذ حياة الأسرى

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل يؤكدون ضرورة إبداء مرونة في المفاوضات لاستعادة الأسرى، محذرين من أن التمسك بالمواقف المتشددة قد يعني فقدان حياة من تبقى منهم على قيد الحياة.

ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية، من بين 101 أسيرا، يُعتقد أن 51 منهم ما زالوا أحياء، حيث دفع قادة الأمن لمحاولة تحريك ملف المفاوضات، على الرغم من قناعتهم بأن حركة حماس لن توافق على تقديم تنازلات دون انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب.

من جانبهم، يشارك الوزراء سموتريتش، بن غفير، وساعر في اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة سبل تحريك ملف الأسرى في ظل هذه التحديات.