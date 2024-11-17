إعلان

إعلام عبري: قادة الأجهزة الأمنية يدعون لتقديم تنازلات لإنقاذ حياة الأسرى

11:35 م الأحد 17 نوفمبر 2024

قادة الأجهزة الأمنية يدعون لتقديم تنازلات لإنقاذ ح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل يؤكدون ضرورة إبداء مرونة في المفاوضات لاستعادة الأسرى، محذرين من أن التمسك بالمواقف المتشددة قد يعني فقدان حياة من تبقى منهم على قيد الحياة.

ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية، من بين 101 أسيرا، يُعتقد أن 51 منهم ما زالوا أحياء، حيث دفع قادة الأمن لمحاولة تحريك ملف المفاوضات، على الرغم من قناعتهم بأن حركة حماس لن توافق على تقديم تنازلات دون انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب.

من جانبهم، يشارك الوزراء سموتريتش، بن غفير، وساعر في اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة سبل تحريك ملف الأسرى في ظل هذه التحديات.

إسرائيل مفاوضات الأسرى حركة حماس سموتريتش بن غفير بنيامين نتنياهو الحرب فى غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة