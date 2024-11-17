روسيا: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بضربنا بصواريخ أمريكية بداية حرب عالمية ثالثة

وكالات

قال مسؤولون روس، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لضرب الأراضي الروسية قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرين إلى أن موسكو سترد بشكل مباشر على أي خطوة تسمح باستهدافها.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن فرنسا وبريطانيا سمحتا لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب" بعيدة المدى لاستهداف عمق الأراضي الروسية.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد موافقة بايدن على استخدام أوكرانيا صواريخ "أتاشم" الأمريكية، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن هذا القرار يعد تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، حيث وافق بايدن على الطلب بعد أشهر من المناقشات مع كييف، في خطوة جاءت قبل شهرين من تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، الذي كان قد أعلن عن نيته تقليص الدعم لأوكرانيا.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدخل مباشر لحلف الناتو في الصراع. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هذا التصعيد يعد "لعبًا بالنار" وقد يترتب عليه عواقب وخيمة.