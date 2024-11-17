بايدن: يجب على أمريكا والصين العمل على منع المنافسة بينهما من التحول إلى نزاع

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه التقى يوم السبت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء مناقشة صريحة وبناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأضاف بايدن على حسابه في منصة إكس: "أكدنا على أهمية الحفاظ على قناة اتصال مسؤولة بين الولايات المتحدة والصين".

وكان بايدن شدد على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة والصين كل ما في وسعهما لتجنب تحول المنافسة بينهما إلى نزاع، قائلاً في مستهل اجتماع قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما: "لا يمكن لبلدينا أن يسمحا لهذه المنافسة بالتحول إلى نزاع. هذه مسؤوليتنا، وأعتقد أننا أثبتنا على مدى السنوات الأربع الماضية أنه يمكننا الحفاظ على هذه العلاقة".

وأوضح بايدن: "فخور بالتقدم الذي أحرزناه نحو استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين"، مضيفًا: "أتذكر وجودي معك في هضبة التبت، وفي بكين وحول العالم، أولاً بصفتي نائبًا للرئيس ثم رئيسًا".

وأكد بايدن أن المحادثات بينه وبين الرئيس الصيني كانت دائمًا صريحة، قائلاً: "لم نكن نتفق دائمًا، لكن محادثاتنا كانت دائمًا صادقة"، مشيراً إلى أهمية هذه المحادثات لتجنب الحسابات الخاطئة وضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى نزاع.