الاحتلال يقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات انتقامًا لمقتل جنديين

وكالات

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إنه تم شن 10 غارات واستخدام أطنان من المتفجرات بعد مقتل جنديين إسرائيليين في منطقة بيت لاهيا.

وأشارت القناة إلى أن المقاوم الذي قتل الجنديين خرج من نفق تحت الأرض وقتلهما من مسافة قريبة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجندي من لواء كفير خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة هآرتس، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع إلى 27 ضابطاً وجندياً منذ بدء العملية البرية الأخيرة في جباليا، وسط استمرار المواجهات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية.