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بايدن يوافق على استخدام أوكرانيا للصواريخ طويلة المدى الأمريكية لتنفيذ هجمات داخل روسيا

10:01 م الأحد 17 نوفمبر 2024

جو بايدن

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(أ ب)

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا للمرة الأولى باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي تقدمها أمريكا لكييف لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

وذكر أحد المصادر أن هذه الأسلحة سوف تستخدم على الأرجح ردا على قرار كوريا الشمالية إرسال الآلاف من جنودها إلى روسيا لدعم الغزو الذي يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

ويعتبر هذا القرار تحولا رئيسيا في السياسة الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لمغادرة البيت الأبيض، وفي ظل تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالحد من الدعم الأمريكي لكييف وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

جو بايدن صواريخ طويلة المدى روسيا أوكرانيا
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