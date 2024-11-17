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غارة إسرائيلية على شمالي قطاع غزة تسفر عن استشهاد 30 شخصا على الأقل

09:50 م الأحد 17 نوفمبر 2024

حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

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(أ ب)

قال مدير مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا الواقعة شمالي قطاع غزة إن غارة إسرائيلية على المدينة في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، أسفرت عن استشهاد 30 شخصا على الأقل.

وقال حسام أبو صفية من مستشفى كمال عدوان إن هناك عشرات من الجرحى، ومن المرجح أن يكون آخرون ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال سكان لاذوا بالفرار لوكالة أسوشيتد برس إن منازل تعرضت للقصف.

وأفاد بيان عسكري إسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة غارات على "أهداف إرهابية" في بيت لاهيا. وأضاف أن جهود إجلاء السكان المدنيين من "منطقة الحرب النشطة" هناك مستمرة.

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