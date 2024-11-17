مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في سلوفينيا

(أ ب)

أفادت الشرطة في سلوفينيا أن طائرة صغيرة تحطمت اليوم الأحد في طقس ضبابي شمال شرقي البلاد، مما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

وقالت الشرطة إنه تم إبلاغها بالحادث حوالي ظهر اليوم الأحد. ونقلت شبكة (آر.تي.في) الاخبارية الرسمية عن الشرطة قولها إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا سكاي هوك، كانت تقوم برحلة بانورامية في منطقة بريكموري عندما سقطت.

وذكر تقرير الشبكة أنه كان من المقرر في البداية أن تحمل الطائرة أربعة أشخاص لكن شخصا تخلف عن الرحلة.