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"ابن أخ رئيس الأركان السابق".. الاحتلال يعلن مقتل ضابط بمعارك شمال غزة

07:44 م الأحد 17 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير في معارك بشمال قطاع غزة، كما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة.
ووفقا لبيان الجيش فإن القتلى هما قائد فصيلة في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، والآخر مقاتل في ذات الكتيبة.
يذكر أن الضابط القتيل هو ابن أخ رئيس الأركان السابق وعضو المجلس الحربي السابق غادي آيزنكوت، وقد قتل ابنه وابن أخيه، فيما أصيب ابن أخته بجراح خطيرة في معارك القطاع.

مقتل ضابط إسرائيلي معارك غزة الاحتلال الإسرائيلي
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