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الحوثيون يعلنون استهداف يافا وعسقلان بمسيرات

07:40 م الأحد 17 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع أنهم نفذوا "عملية نوعية في يافا وعسقلان باستخدام عدد من الطائرات المسيرة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجندي من لواء كفير خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.
ووفقاً لصحيفة هآرتس، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع إلى 27 ضابطاً وجندياً منذ بدء العملية البرية الأخيرة في جباليا، وسط استمرار المواجهات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية.

الحوثيون الطائرات المسيرة يافا عسقلان
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