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بعد مقتل ابنه.. مسؤول بحكومة نتنياهو يفقد اثنين من عائلته في غزة

07:38 م الأحد 17 نوفمبر 2024

غادي آيزنكوت

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وكالات

في أقل من عام، تعرض رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وعضو المجلس الحربي غادي آيزنكوت لخسائر فادحة بفقدان ثلاثة من أفراد عائلته خلال المعارك في قطاع غزة.

وكان أخر القتلى النقيب يوغيف فازي، ابن شقيق آيزنكوت، الذي قُتل مع جندي آخر من لواء كفير في معارك شمال القطاع.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أن القتيلين كانا ضمن كتيبة نحشون (90)، حيث قُتل قائد فصيلة ومقاتل، وأصيب جندي آخر بجراح خطيرة.

وفي وقت سابق، فقد آيزنكوت ابنه، الرقيب أول غال آيزنكوت، بالإضافة إلى ابن شقيق آخر، الرقيب ماور كوهين آيزنكوت، فيما أصيب ابن أخته بجراح خطيرة في المواجهات الأخيرة، لتصبح هذه الخسائر المتعاقبة الأكثر مأساوية في حياة آيزنكوت.

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت قطاع غزة لواء كفير جيش الاحتلال الإسرائيلي حكومة نتنياهو
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