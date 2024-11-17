رئيس وزراء بولندا يصف "دبلوماسية الهاتف"بين شولتس وبوتين بأنها "غير مفيدة"

(د ب أ)

تساءل رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في منشور على تطبيق إكس اليوم الأحد، عن جدوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال تاسك في منشوره "لا أحد سيوقف بوتين بمكالمات هاتفية".

وأضاف بأن الهجوم الواسع الذي شنته القوات الروسية الليلة الماضية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا كشف أن "دبلوماسية الهاتف" لا يمكن أن تحل محل الدعم الحقيقي لأوكرانيا من جانب الغرب ككل.

وتوقع تاسك أن "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط بالنسبة للحرب ذاتها، بل أيضا بالنسبة لمستقبلنا".