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إعلام عبري: الهدف من التسريبات التأثير على مسار صفقة التبادل

06:12 م الأحد 17 نوفمبر 2024

صفقة الأسرى

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وكالات
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن المعلومات الجديدة في قضية إيلي فيلدشتاين المستشار في مكتب نتنياهو والمتحدث باسمه تشير إلى أن تسريبه "وثيقة حماس" كان يهدف للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي بعد مقتل 6 أسرى لدى المقاومة وما تلا ذلك من مظاهرات، وكذلك التأثير في مسار "صفقة التبادل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتحدث باسم نتنياهو تجاوز الرقابة العسكرية وسرّب وثائق سرية.
كانت محكمة إسرائيلية فجر اليوم الأحد، قررت تمديد اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتورط في قضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء.
وقالت النيابة العامة الإسرائيلية في ادعائها أمام المحكمة، إن المتهم إيلي فلدشتاين المتحدث باسم رئيس الوزراء، ألحق ضررًا بأمن الدولة، مشيرةً إلى أنه لم يكن ينوي مساعدة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، كما ادعى محامي الدفاع.

صفقة الأسرى تبادل الأسرى التسريبات الأمنية
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