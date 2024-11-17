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بعد مجزرة بيت لاهيا.. التعاون الإسلامي تُدين الإبادة الجماعية للاحتلال بقطاع غزة

06:06 م الأحد 17 نوفمبر 2024

منظمة التعاون الإسلامي

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(وكالات)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بشدة استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ وكذلك القصف العشوائي لمخيم النصيرات وبيت لاهيا، مما أسفر عن ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما شمال القطاع الذي يخضع لحصار مشدد، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

منظمة التعاون الإسلامي جرائم الحرب والإبادة الجماعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مشروع بيت لاهيا الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية
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