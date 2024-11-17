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تركيا ترفض مرور طائرة الرئيس الإسرائيلي من أجوائها

06:05 م الأحد 17 نوفمبر 2024

أرشيفية

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(مصراوي)

نقل موقع "كاليبر" الأذربيجاني اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الأذربيجانية، قولها إنه تم إلغاء زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لمؤتمر المناخ المنعقد في باكو بسبب منع تركيا عبور طائرته عبر أجواءها.

وبحسب مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الأذربيجانية، فإنه لا صحة لما تم تداوله أن السبب الحقيقي وراء إلغاء هرتسوج إلى باكو أسباب أمنية كما زعمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ووفقًا للمصادر التي نقل عنها الموقع الأذربيجاني، فإن رفض تركيا السماح للطائرة الرئاسية الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي، جاء رغم محاولات دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أيام لحل المسألة دون التوصل إلى اتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأذريين أبدوا استياءهم من التصريحات الإسرائيلية التي أرجعت الإلغاء إلى مخاوف أمنية، واعتبروا هذه الادعاءات مسيئة.

طائرة الرئيس الإسرائيلي الأجواء التركية تركيا
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