شولتس: سأتحدث قريبا مع بوتين مرة أخرى

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".

وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين، "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارا إيجابية"، حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف شولتس "من المهم أن نكون واضحين للغاية بشأن موقفنا المبدئي وهو أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على دعمنا"، مؤكدا أهمية عدم اتخاذ أي قرارات دون مشاركة كييف.

وأوضح المستشار الألماني أنه سيتحدث قريبا مع الرئيس الروسي مرة أخرى.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن نبرة المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس كانت عملية وصريحة للغاية.

وأضاف بيسكوف "بقدر ما أعلم كانت محادثة عملية ومفصلة وصريحة للغاية، حيث حدد الجانبان مواقفهما بشكل متبادل"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

واتصل المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ أوائل ديسمبر 2022.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن بوتين وشولتس بحثا موضوعات أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين، وإنهما اتفقا على أن يواصل مساعدوهما الاتصالات.