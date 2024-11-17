لحضور قمة العشرين.. رئيس وزراء الهندي يبدأ جولة عالمية تستمر 5 أيام

نيودلهي - (د ب أ)

غادر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بلاده، في زيارة تستمر خمسة أيام تشمل نيجيريا وجويانا والبرازيل، حيث سيحضر قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، حسب صحيفة إنديان اكسبرس الهندية اليوم الأحد.

ووسط تزايد الخلافات الجيوسياسية، في أعقاب تصاعد الصراعات في غرب آسيا وبين روسيا وأوكرانيا، سيشارك رئيس الوزراء الهندي، في القمة وسيطرح وجهات نظر الهند حول تلك القضايا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية لدى إعلانها عن زيارته إن مودي سيتوجه إلى ريو دي جانيرو ، يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، لحضور قمة مجموعة العشرين، التي يستضيفها الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي بيان مغادرته قبيل جولته ، قال مودي إنه سيزور أولا نيجيريا، بناء على دعوة من الرئيس بولا أحمد تينوبو، حيث تتركز الزيارة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.