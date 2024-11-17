الكرملين: نبرة المحادثة الهاتفية بين بوتين وشولتس كانت عملية وصريحة للغاية

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، إن نبرة المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، كانت عملية وصريحة للغاية.

وأضاف بيسكوف "بقدر ما أعلم كانت محادثة عملية ومفصلة وصريحة للغاية، حيث حدد الجانبان مواقفهما بشكل متبادل"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

واتصل المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 نوفمبر الجاري، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ أوائل ديسمبر 2022.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن بوتين وشولتس بحثا موضوعات أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين، وإنهما اتفقا على أن يواصل مساعدوهما الاتصالات.