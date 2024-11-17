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مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف

03:30 م الأحد 17 نوفمبر 2024

محمد عفيف

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(مصراوي)

أعلن الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، علي حجازي، اليوم الأحد، عن مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى الحزب في منطقة رأس النبع وسط بيروت.

وذكرت قناة "الميادين" أن عفيف كان موجودًا في المبنى المستهدف "بالصدفة"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص آخرين نتيجة استهداف مقر حزب البعث العربي الاشتراكي.

وأوضح حجازي أن محمد عفيف لم يكن مقاتلًا ميدانيًا أو قائدًا عسكريًا، بل كان مسؤولًا عن الوحدة الإعلامية في الحزب، مضيفًا أن الهدف من هذه الاستهدافات هو "إسكات صوت المقاومة إعلاميًا وسياسيًا".

كما أشار حجازي إلى أن محمد عفيف سبق أن تعرض لتهديدات مباشرة عبر منصات إعلامية محلية وعربية، مؤكدًا أن أحد المتهمين بالعمالة لإسرائيل، الذي اعتُقل قبل شهرين، اعترف بأنه كُلّف بتصوير مبنى قيادة حزب البعث.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "الجديد" باستشهاد عفيف في الغارة الإسرائيلية، بينما أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيانًا ذكر فيه أن الهجوم أسفر، وفق إحصائية أولية، عن وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض في الموقع المستهدف.

محمد عفيف حزب الله مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية حزب البعث العربي الاشتراكي
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