زيلينسكي: الحرب ستنتهي "بشكل أسرع" مع تولي ترامب منصب الرئيس

(بي بي سي)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه متأكد من أن الحرب مع روسيا ستنتهي "أسرع" أكثر مما كان متوقعا عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مهام منصبه.

وقال زيلينسكي إنه أجرى "حديثاً بناءً" مع ترامب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم يذكر ما إذا كان ترامب قد قدم أي مطالب بشأن المحادثات المحتملة مع روسيا، لكنه قال إنه لم يسمع منه شيئا يتعارض مع موقف أوكرانيا.

وقال ترامب باستمرار إن أولويته هي إنهاء الحرب، التي بدأت بغزو روسيا الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وما وصفه بأنه استنزاف للموارد الأمريكية في شكل مساعدات عسكرية لكييف.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا. في الفترة ما بين بداية الحرب ونهاية يونيو 2024، سلمت أو التزمت بإرسال أسلحة ومعدات بقيمة 55.5 مليار دولار، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهي منظمة بحثية ألمانية.

ولكن على الصعيد الداخلي الأمريكي، يبدو أن الدعم لتسليح أوكرانيا قد تضاءل إلى حد ما منذ بدء الحرب، خاصة بين الناخبين الجمهوريين، الذين نجح ترامب في استمالتهم.

وخلال الحملة الانتخابية الأمريكية، تعهد ترامب مرات بإنهاء الحرب "في يوم واحد"، لكنه لم يكشف بعد عن الكيفية التي ينوي بها القيام بذلك.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسيلة الإعلام الأوكرانية مع هيئة البث الرسمية سوسبيلن: "من المؤكد أن الحرب ستنتهي عاجلاً مع سياسات الفريق الذي سيقود البيت الأبيض الآن. هذا هو نهجهم ووعدهم لمواطنيهم".

وأضاف أن أوكرانيا "يجب أن تفعل كل شيء حتى تنتهي هذه الحرب العام المقبل، وتنتهي بالوسائل الدبلوماسية"، مع إحراز القوات الروسية تقدماً في ساحة المعركة.

وتعثرت خطوط المواجهة في الحرب إلى حد كبير منذ فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في عام 2023 في تحقيق المكاسب الإقليمية الشاملة التي كانت تهدف إليها.

وتحتل القوات الروسية مواقع في شرق وجنوب شرق البلاد، حيث تدور المعارك في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وأحرزت القوات الروسية الجمعة تقدما تدريجياً على طول خط المواجهة الشرقي، مع وقوع قتال كبير حول مدينة كوبيانسك الشمالية الشرقية وفوهليدار في الجنوب الشرقي، وفقًا لمعهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة.

كما واصلت المشاة الروسية هجوماً "محدودا" على منطقة خاركيف الشمالية الشرقية من الحدود الروسية، وفقا لمعهد دراسة الحرب، نقلاً عن مصادر عسكرية أوكرانية في المنطقة.

وفي محاولة واضحة لوقف التقدم الروسي، شنت القوات الأوكرانية هجومًا مفاجئا على منطقة كورسك الروسية خلال الصيف لتصبح أول من يحتل الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي إن هدف العملية كان تحويل القوات الروسية بعيداً عن خطوط المواجهة في أوكرانيا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت قد حققت ذلك. تمكنت روسيا من الاستعانة بمئات الآلاف من المجندين لتعزيز صفوفها، بينما اعتمد جيش أوكرانيا الأصغر حجماً على أسلحة متقدمة مقدمة من الغرب.

لكن المحللين يقولون إن الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في كورسك قد تمثل ورقة مساومة في أي محادثات سلام.

وتشير "خطة النصر" التي كشف عنها زيلينسكي الشهر الماضي إلى إن الهجوم سيحول دون إنشاء "مناطق عازلة" داخل أوكرانيا. ويأتي التركيز المتجدد على الحل الدبلوماسي وسط مخاوف بشأن الإعياء المتزايد بسبب الحرب، سواء داخل أوكرانيا أو خارجها.

ولكن لم يتضح بعد كيف قد يبدو هذا الحل، فقد رفض زيلينسكي باستمرار التنازل عن أي أراضٍ أوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا منذ عام 2014.

ولطالما كانت العلاقة بين ترامب وزيلينسكي مضطربة. فقد واجه ترامب تحقيقات تهدف لعزله من الرئاسة في عام 2019 بسبب اتهامات بأنه ضغط على زيلينسكي للحصول معلومات مسيئة عن عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

على الرغم من سنوات من الخلافات، أصر ترامب على أنه كان يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع زيلينسكي.

عندما التقى الثنائي في نيويورك في سبتمبر/أيلول، قال ترامب إنه "تعلم الكثير" من الاجتماع وقال إنه سيعمل على حل الحرب "بسرعة كبيرة".

اتهمه خصومه الديمقراطيون بالتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقولون إن نهجه في الحرب يرقى إلى استسلام أوكرانيا مما يعرض أوروبا بأكملها للخطر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نفت روسيا تقارير تفيد بأن مكالمة جرت بين بوتين وترامب بعد أيام من فوز الأخير في الانتخابات.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، الذي تحدث مع ترامب عقب الانتخابات الأمريكية، لوسائل الإعلام الألمانية إن الزعيم الأمريكي القادم لديه موقف "واضح" بشأن الحرب أكثر مما كان يُفترض عادةً.

وواجه المستشار الألماني انتقادات من زلينسكي بسبب مكالمة هاتفية مع بوتين الجمعة، وهي الأولى منذ ما يقرب من عامين. وعلى الرغم من أن مكتب شولتز قال إنه كرر دعوته لإنهاء الحرب، إلا أن زيلينسكي قال إنها أضعفت عزلة الزعيم الروسي