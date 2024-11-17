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الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب بأنه عميل روسي "سخيفة"

02:33 م الأحد 17 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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موسكو - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه عميل روسي "سخيفة".

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد، "كان هناك كثير من الاتهامات السخيفة تماما لترامب. في بعض الأحيان كان يصعب تصديق كيف التقطت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الاتهامات غير العادلة وكيف تم تأجيجها. في الواقع، بعد تكرار تلك الاتهامات مئات المرات بدأت تبدو وكأنها حقيقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ونفى المتحدث باسم الكرملين، الاثنين الماضي، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب الذي لم يتسلم مهامه بعد، دونالد ترامب، مشددا على أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تماما، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة".

دميتري بيسكوف دونالد ترامب الرئاسة الروسية
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