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ولي العهد السعودي يغيب عن المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل

02:30 م الأحد 17 نوفمبر 2024

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

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الرياض - (د ب أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، رسميا غياب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، نيابةً عن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ".

ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف.

ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين، بحسب وكالة واس .

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي قمة العشرين
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