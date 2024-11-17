(مصراوي)

استشهد 65 فلسطينيًا، اليوم الأحد جراء غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منازل مكتظة بالسكان في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" أن طائرات الاحتلال شنت هجومين مروعين في المنطقة، حيث أسفر أحدهما عن سقوط 50 شهيدًا، بينما خلف الهجوم الآخر 15 شهيدا، وذلك في إحصائية أولية.

#عاجل | مجزرة مروعة: استشهاد 70 مواطنًا وإصابة العشرات في مشروع بيت لاهيا، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية تعود لعائلات غباين، التلولي، عيادة، عبد العاطي وآخرين. pic.twitter.com/tj5HBgT4Ll — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 17, 2024

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن إحدى البنايات المستهدفة تتألف من خمسة طوابق وتضم نحو 70 فردًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والمسنين. وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى موقع القصف بسبب شدة الدمار واستمرار العمليات العسكرية.