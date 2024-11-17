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استشهاد 65 فلسطينيًا جراء مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا (فيديو)

01:53 م الأحد 17 نوفمبر 2024

غارات جوية إسرائيلية

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(مصراوي)

استشهد 65 فلسطينيًا، اليوم الأحد جراء غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منازل مكتظة بالسكان في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" أن طائرات الاحتلال شنت هجومين مروعين في المنطقة، حيث أسفر أحدهما عن سقوط 50 شهيدًا، بينما خلف الهجوم الآخر 15 شهيدا، وذلك في إحصائية أولية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن إحدى البنايات المستهدفة تتألف من خمسة طوابق وتضم نحو 70 فردًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والمسنين. وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى موقع القصف بسبب شدة الدمار واستمرار العمليات العسكرية.

غارات جوية جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطنيين
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