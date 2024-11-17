بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالسنغال

داكار - (أ ب )

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السنغال، اليوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تحدد ما إذا كان الرئيس المنتخب حديثا يمكن أن ينفذ إصلاحات طموحة.

ويختار أكثر من 7 ملايين ناخب يحق لهم التصويت في السنغال 165 نائبا في الجمعية الوطنية، التي لا يتمتع فيها حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي بأغلبية.

ويقول فاي، الذي تم انتخابه في مارس الماضي على خلفية برنامجه المناهض للاتجاه القائم، إنه تم الوقوف أمام رغبته في تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك مكافحة الفساد ومراجعة تصاريح الصيد للشركات الأجنبية وضمان حصة أكبر من الموارد الطبيعية للسكان.

وكان الرئيس قد قرر في سبتمبر الماضي حل البرلمان الذي تقوده المعارضة، مما مهد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع ظهور أولى النتائج بحلول صباح غد الاثنين، ولكن النتائج النهائية سوف تظهر خلال هذا الأسبوع.

ويحتاج حزب باستيف، الذي ينتمي له فاي، ما لا يقل عن 83 مقعدا من أجل أن يحظى بالأغلبية في الجمعية الوطنية. ويقول المحللون إن أمامه فرصة كبيرة للفوز بهذه المقاعد، بسبب شعبيته وهامش فوز فاي في الانتخابات الرئاسية.

ويذكر أنه تم انتخاب فاي 44 عاما بنسبة 54% خلال الجولة الأولى، ليصبح أصغر رئيس منتخب في أفريقيا، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الإفراج عنه من السجن.