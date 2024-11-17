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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و846 فلسطينيًا

01:06 م الأحد 17 نوفمبر 2024

قصف غزة

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و846 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 103 ألفًا و740 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر وصل منها للمستشفيات 47 شهيد و 139 إصابة.

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