جيش الاحتلال يدعو إلى إخلاء مبان في ضاحية بيروت و 15 قرية في جنوب لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلى إخلاء بعض المباني في ضاحية بيروت و 15 قرية في جنوب لبنان.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، على جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في بعض المباني في حارة حريك .. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب".

وأضاف :"من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

كما طالب أدرعي بإخلاء 15 قرية في جنوب لبنان هي كفر حمام، وكفر شوبا، وبرج الملوك، والخيام، وبلاط، ودبين، وارنون، ويحمر، ودير سريان، والطيبة، وقصبية، ومزرعة كوثرية الرز، والحميري، ومطرية الشومر، وكفر تبنين .

وقال إن "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم"، داعيا سكان هذه القرى إلى إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي لضمان سلامتهم .

وأكد أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر" ، مشيرا إلى أنه يحظر عليهم التوجه جنوبًا لأن أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتهم.