رئيس الحكومة العراقية يدعو بريطانيا إلى وضع حد للحرب في غزة ولبنان

بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية إلى العمل من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان.

وشدد السوداني، خلال استقباله اليوم السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن ،على "وجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم" .

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا.