قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن قوات حرس الحدود، نجحت بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصري على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وضبطت قوات حرس الحدود كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والأفيون والكوكايين والأستروكس والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

وتمكنت من ضبط عدد من قطع السلاح والطلقات مختلفة الأعيرة، وأحبطت العديد من محاولات التنقيب العشوائي عن خام الذهب بعد تنفيذ عدد من المداهمات والدوريات المشتركة.

كما نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وسلفيت، والقدس، فيما يواصل الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ الاعتداءات والتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، في ضربات إستباقية للمتسللين والمهربين عن طريق تكثيف الدوريات والكمائن على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.