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الرئيس الإسرائيلي يدين إطلاق قنابل مضيئة على مقر إقامة نتنياهو

11:53 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (أ ب)

أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسووج، اليوم الأحد، إطلاق قنابل مضيئة على مقر إقامة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بلدة قيساريا الساحلية وحذر من "تصاعد العنف".

واستغل وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين الهجوم على نتنياهو، للدعوة إلى إحياء خططه لإصلاح القضاء الإسرائيلي، الذي أثار أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة قبل الحرب ومازال يسبب انقساما عميقا.

وأضاف في بيان "لقد حان الوقت لتقديم دعم كامل لاستعادة النظام القضائي وأنظمة انفاذ القانون ووضع حد للفوضى وحالة الهياج والرفض ومحاولات المساس برئيس الوزراء.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن مجهولين أطلقوا قنبلتين مضيئتين على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إن القنبلتين سقطتا في ساحة المنزل في قيساريا، وهي بلدة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الشرطة التي وصفت الحادث بالخطير ، أن نتنياهو وعائلته كانوا خارج المنزل ولم تحدث أي أضرار.

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