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اعتقال ضابط بالجيش الإسرائيلي للاشتباه بتورطه في إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتنياهو

11:28 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في إطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بلدة قيساريا، هو ضابط احتياط رفيع في الجيش الإسرائيلي، شارك في الاحتجاجات.

وكانت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت)، أعلنا في وقت سابق اعتقال ثلاثة مشتبه بهم لتورطهم في الهجوم، وقد تم نقلهم للتحقيق معهم من جانب جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي ووحدة "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية.

ووقع الهجوم على منزل نتنياهو مساء أمس السبت، بينما لم يكن هو وعائلته متواجدين في المنزل.

وقالت الشرطة، التي وصفت الحادث بالخطير، إن القنبلتين سقطتا في ساحة المنزل في قيساريا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب العديد من السياسيين عن استيائهم، ومن بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

الجيش الإسرائيلي منزل نتنياهو بنيامين نتنياهو قنابل مضيئة
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