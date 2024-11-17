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الرئيس الصيني: بكين سوف تحمي مصالحها في شبه الجزيرة الكورية

10:29 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الرئيس الصيني شي جين بينج

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بكين - (د ب أ)

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن الصين سوف تمنع اندلاع أي صراع على شبه الجزيرة الكورية، فيما يمثل ردا على قادة العالم الذين يطالبون بلاده بالقيام بدور أكبر لخفض التوترات بشأن تعاون كوريا الشمالية مع الجيش الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الصيني قال للرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادي في بيرو " إن الصين لا تسمح" بحدوث صراع أو اضطرابات في شبه الجزيرة الكورية" مضيفا " أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي عندما تتعرض مصالحها الأمنية الاستراتيجية والاساسية للتهديد".

وتأتي تصريحات شي جين بينج قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البرازيل، التي تبدأ هذا الأسبوع.

وسيسعى حلفاء أوكرانيا للضغط على الصين بشأن تزايد دعم كوريا الشمالية لروسيا في الحرب خلال القمة، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر.

شي جين بينج الرئيس الصيني شبه الجزيرة الكورية
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