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بعد الإنذار بالإخلاء.. غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

07:55 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الغارات الإسرائيلية على لبنان

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وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء، بحسب ما ذكرته العربية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارًا لسكان حارة حريك والحدث والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدا لقصفها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت، برج البراجنة، الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف البيان: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 مترا".

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