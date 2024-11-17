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بينهم طفل.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

07:25 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

قصف للاحتلال أرشيفية

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وكالات

استشهد 8 فلسطينيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية.

ونقل مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني 7 شهداء بينهم طفل، وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي استهدف منزلًا لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة لمستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف أن مواطنة استشهدت، وأصيب 9 آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة المقادمة في مخيم البريج، ونقلوا إلى مستشفى العودة.

كما قصفت مدفعية قوات الاحتلال الاسرائيلي المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

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