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اخرجوا من منازلكم.. الجيش الإسرائيلي يُحذر سكان 3 مناطق بضاحية بيروت

07:03 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارًا لسكان حارة حريك والحدث والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدا لقصفها، بحسب روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت، برج البراجنة، الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف البيان: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 مترا".

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