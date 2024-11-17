شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد "سول".. ما القصة؟

وكالات

قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية ستدفع "ثمنا غاليا" جراء إرسالها أمس، منشورات دعائية عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو، التي تشغل منصب نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قولها في بيان، إن الشطر الجنوبي أسقط "أنواعا مختلفة من منشورات التحريض السياسي والأشياء القذرة" قرب الحدود وداخل البلاد يوم السبت.

وأضافت "ندين بشدة الأعمال المشينة والقذرة لجمهورية كوريا الجنوبية التي ارتكبت مجددا أعمالا استفزازية وتحريضا سياسيا ضد كوريا الديمقراطية في تجاهل لتحذيراتنا المتكررة"، بحسب سكاي نيوز.

وجاء الرد الكوري الشمالي الغاضب ردا على قيام نشطاء من كوريا الجنوبية بإرسال بالونات عبر الحدود تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونغيانغ وسلعا استهلاكية كورية جنوبية.

ووفق كيم يو، فإن قوات الأمن الكورية الشمالية أغلقت المناطق التي عثر فيها على المنشورات وأنها تقوم بالتخلص منها.