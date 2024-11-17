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صفارات الإنذار تدوي في "تل كاتسير" شمالي إسرائيل

04:38 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

صفارات الإنذار

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار في "تل كاتسير" شمالي إسرائيل، بحسب سكاي نيوز.

وأكد حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، أنه نفذ كمينًا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع في جنوب لبنان، إذ اشتبك مع القوة الإسرائيلية وأوقع إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وأضاف الحزب في بيان: "أنه عند الساعة 11:15 من مساء السبت، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوات جيش العدو الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو، وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وتواصلت الاشتباكات بعد منتصف ليلة السبت- الأحد بين عناصر الحزب والجيش الإسرائيلي في عدة محاور بالجنوب اللبناني يحاول جيش الاحتلال اقتحامها.

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