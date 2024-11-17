حزب الله: إصابة جنود إسرائيليين في كمين بجنوب لبنان

وكالات

أكد حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، أنه نفذ كمينًا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع في جنوب لبنان، إذ اشتبك مع القوة الإسرائيلية وأوقع إصابات مؤكدة في صفوفهم، بحسب الغد.

وأضاف الحزب في بيان: "أنه عند الساعة 11:15 من مساء السبت، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوات جيش العدو الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو، وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وتواصلت الاشتباكات بعد منتصف ليلة السبت- الأحد بين عناصر الحزب والجيش الإسرائيلي في عدة محاور بالجنوب اللبناني يحاول جيش الاحتلال اقتحامها.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني أطلق نحو 80 مقذوفًا من لبنان باتجاه إسرائيل أمس السبت.

وقال الجيش في بيان: عبر نحو 80 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله، الحدود من لبنان إلى إسرائيل اليوم.

وواصلت إسرائيل من جهتها السبت قصفها العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان.