أضر بأمن الدولة.. تمديد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو في قضية التسريبات

وكالات

قررت محكمة إسرائيلية فجر اليوم الأحد، تمديد اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتورط في قضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية في ادعائها أمام المحكمة، إن المتهم إيلي فلدشتاين المتحدث باسم رئيس الوزراء، ألحق ضررًا بأمن الدولة، مشيرةً ألى أنه لم يكن ينوي مساعدة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، كما ادعى محامي الدفاع.

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة قبول طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال بلدشتاين، بحسب الغد.

كانت المحكمة قد بكرت موعد انعقادها، إذ كان المفترض أن تنظر بأمر إخلاء سبيله في وقت لاحق اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، أنه تم الإفراج عن إيلي فيلدشتاين، المشتبه به في قضية تسريب وثائق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت الخميس الماضي، إن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به الرئيسي في تسريب الوثائق السرية، إيلي فيلدشتاين، وأمرت بإطلاق سراحه مع إخضاعه للإقامة الجبرية.

وأثارت هذه القضية ضجة في الساحة السياسية بإسرائيل، حيث يُشتبه بتورط أحد مساعدي رئيس الوزراء نتنياهو في تسريب وثائق سرية عن غزة، مما أدى إلى غضب عائلات المحتجزين لدى حماس.

وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال مطلع الشهر الجاري إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة، أحدهم متحدث من دائرة نتنياهو بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية.