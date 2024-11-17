بايدن وشي: التحكم بالسلاح النووي للبشر وليس للذكاء الاصطناعي

وكالات

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، اتفقا السبت، على أن اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يكون بواسطة البشر وليس الذكاء الاصطناعي.

وأفاد البيت الأبيض في بيان: "أكد الزعيمان على ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية على قرار استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف: "شدد الزعيمان أيضا على الحاجة إلى التفكير مليا في المخاطر المحتملة وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بطريقة تتسم بالحكمة والمسؤولية"، بحسب سكاي نيوز.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها البلدان مثل هذا الإعلان المتعلق بالذكاء الاصطناعي ودوره العسكري.

وأبلغ الرئيس شي جين بينج نظيره الأمريكي بايدن، أن الصين مستعدة للعمل مع إدارة أمريكية جديدة.

واجتمع الرئيسان السبت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ آبيك السنوية.

وتحدث الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي، قبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قائلا: إن بكين "ستسعى جاهدة من أجل انتقال سلس" في العلاقات مع واشنطن.

وأوضح شي جين بينج، أنه يتعين على البلدين مواصلة استكشاف الطريق الصحيح للتفاهم وتحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل.

وشدد الرئيس الصيني على أن رغبة الصين في العمل مع الولايات المتحدة لم تتغير مع الانتخابات الأمريكية.

من جانبه، قال بايدن،إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع.

وأشار بايدن إلى أنه لا يمكن لبلدينا أن يسمحا لهذه المنافسة بالتحول إلى نزاع. هذه مسؤوليتنا، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية أعتقد أننا أثبتنا أنه يمكن الحفاظ على هذه العلاقة.