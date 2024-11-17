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خلال 24 ساعة.. حزب الله يُنفذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد أهداف إسرائيلية

02:01 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

حزب الله و إسرائيل

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية، بحسب سكاي نيوز.

وقال حزب الله في بيان، إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.

وفي بيان فجر اليوم الأحد، قال حزب الله، إنه يواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن مساء السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل السبت.

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