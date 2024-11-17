حزب الله: اشتباك مع قوة إسرائيلية بالأسلحة والقذائف جنوب لبنان

وكالات

قال حزب الله اللبناني، إنه يواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان، بحسب سكاي نيوز.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر 2023، بعد إعلان إسرائيل الحرب على حركة حماس غزة، وإعلان حزب الله مساندة الحركة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.