للمرة الثانية.. فصائل عراقية تشن هجومًا على إسرائيل بالطيران المسيّر

وكالات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، ضرب هدف عسكري في شمال إسرائيل، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، إنها هاجمت هدفا عسكريا في شمال إسرائيل للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر.

وشدد البيان على مواصلة عمليات الفصائل ضد المواقع الإسرائيلية "بوتيرة متصاعدة".

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل المنضوية تحت لواء "المقاومة الإسلامية في العراق"، عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.