إعلان

الصين تعلن عن موقفها من التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

12:02 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الرئيس الصيني شي جين بينج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

خلال لقائهما الأخير، أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي جو بايدن بأن"الصين مستعدة للعمل مع إدارة أمريكية جديدة".

واجتمع الرئيسان اليوم السبت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) السنوية. وكان من المتوقع أن يحث بايدن شي جين بينج على إقناع كوريا الشمالية بوقف تعميق دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان، حيث سيغادر بايدن منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وهناك الكثير من الغموض بشأن ما يخبئه المستقبل في العلاقات الأمريكية-الصينية تحت قيادة ترامب، الذي أطلق في حملته الانتخابية وعدا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.

وقال شي لبايدن: "الأسوار العالية في الفناءات الصغيرة ليست ما يجب أن تسعى إليه الدول الكبرى".

الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الأمريكي جو بايدن لصين مستعدة للعمل مع إدارة أمريكية جديدة قمة التعاون الاقتصادي لآسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة