الشرطة الإسرائيلية: فتح تحقيق بإلقاء قنابل إضاءة على منزل نتنياهو
11:47 م السبت 16 نوفمبر 2024
وكالات
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك في بيان مشترك أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعائلته لم يكونوا في منزلهم أثناء إلقاء قنبلتين مضيئتين على مقر إقامتهم في مدينة قيساريا.
وأوضح البيان أن السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث، الذي وصفته بالحادث الخطير والذي يمثل تصعيدًا، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد نقلت في وقت سابق خبر إلقاء القنبلة المضيئة على منزل نتنياهو، مشيرة إلى بدء التحقيقات في الحادث.
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