الشرطة الإسرائيلية: فتح تحقيق بإلقاء قنابل إضاءة على منزل نتنياهو

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك في بيان مشترك أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعائلته لم يكونوا في منزلهم أثناء إلقاء قنبلتين مضيئتين على مقر إقامتهم في مدينة قيساريا.

وأوضح البيان أن السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث، الذي وصفته بالحادث الخطير والذي يمثل تصعيدًا، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد نقلت في وقت سابق خبر إلقاء القنبلة المضيئة على منزل نتنياهو، مشيرة إلى بدء التحقيقات في الحادث.