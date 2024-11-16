وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الحادث.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن أكثر من 100 شخص، غالبيتهم من جنود الاحتياط، تظاهروا أمام منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس للمطالبة بإرسال أوامر التجنيد لكل من تنطبق عليه معايير التجنيد من الحريديم.